В туристическом районе Алтайского края развернули дополнительный пожарный пост

В Алтайском крае в районе "Бирюзовой Катуни" развернут временный пожарно-спасательный пост, сообщает пресс-служба правительства региона.

Приказ об организации дополнительного пункта дал начальник краевого ГУ МЧС Александр Макаров, а необходимость на усиление противопожарных мер обратил внимание губернатор Виктор Томенко.

По словам Макарова, зона покрытия поста – туркомплекс "Бирюзовая Катунь" и ближайшие территории. Пожарные МЧС уже приступили к дежурству.

Дополнительные меры связаны с продолжающимся наплывом туристов в регион и пожаром на одной из туристических баз. Напомним, что утром 31 июля на Айском тракте в Алтайском районе загорелся двухэтажный гостевой дом. 25 человек успешно эвакуировались, но двое получили ожоги и были госпитализированы.