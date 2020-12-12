В WWF объяснили рекордное число аргали на Алтае

Всемирный фонд дикой природы (WWF) объяснил итоги ноябрьского мониторинга численности алтайского горного барана в Сайлюгемском национальном парке. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".

"Одна из возможных причин резкого роста численности аргали в нацпарке – теплая осень и затянувшаяся миграция аргали на территорию Монголии, куда бараны откочевывают на зиму, потому что в Монголии меньше снега и легче прокормиться, а весной возвращаются в Россию, – предположил старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов. – Часть баранов просто не успели откочевать, и специалисты их подсчитали. Весьма вероятно, что следующей осенью численность архаров на этом участке может быть меньше".

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Прочее В Горном Алтае насчитали рекордное число краснокнижных баранов

Ранее amic.ru писал, что по итогам экспедиции ученые насчитали 1583 особи аргали, что почти в три раза выше, чем в 2014 году. Это новый рекорд со времен начала ведения такой статистики.

Особенно радует зоологов увеличившееся количество самцов: они намного чаще становятся жертвами браконьеров из-за больших рогов, которые можно дорого продать на черном рынке.

Алтайский горный баран (аргали) – крупнейший подвид архара. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, близкий к уязвимому положению. В России имеет статус редкого, особо охраняемого подвида, находящегося под угрозой исчезновения.

В 2019 году на Хребте Сайлюгем насчитали 1304 особи аргали. Это подавляющее большинство популяции на территории Алтая и Тувы.