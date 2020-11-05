Вагон с алтайским жмыхом загорелся в Вологодской области

В Вологодской области на железнодорожной станции загорелся вагон состава, который следовал из Барнаула на станцию Мурманские ворота. Возможной причиной возгорания стала нарушенная технология просушивания жмыха.

Как сообщает "Вологда.рф" со ссылкой на пресс-службу управления регионального МЧС, общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. На место выехали 15 человек личного состава и пять единиц техники. Спасателям удалось ликвидировать возгорание за минуту.

Пострадавших нет, однако огонь уничтожил 35 тонн жмыха. По предварительной информации, неправильно просушенное сырье привело к повышению температуры и тлению.