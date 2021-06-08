Вакаев назвал фейком "отравление мышьяком" собак в Барнауле

Сообщения в соцсетях об отравлении десяти собак мышьяком в барнаульском парке "Изумрудный" похожи на фейки, считает депутат АКЗС и управляющий "Изумрудного" Владислав Вакаев. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

"На первый взгляд это похоже на типичную фейк-ньюс. С какой целью? Возможно, это своеобразное продолжение противостояния между обычными посетителями парка и владельцами собак: кто-то таким некрасивым способом попытался сделать предупреждение последним, – предположил Вакаев. – Возможно, в преддверии выборов оживились политические конкуренты, пытающиеся дискредитировать руководство парка".

Своё мнение он аргументировал тем, что ни в одной из многочисленных групп "друзей парка", среди которых немало собачников, об отравлении животных не сообщали.

В связи с этим он призвал хозяев собак, которые якобы отравились в парке, связаться с ним и рассказать об обстоятельствах заболевания.

Следом Вакаев опубликовал ещё один комментарий, в котором рассказал о том, что ему удалось выяснить.

"Пообщались с владельцами собак и выяснили, что действительно есть проблема с заболеваниями их питомцев. Судя по всем признакам, речь идёт о какой-то инфекции, – уточнил народный избранник. – Она некритичная, обычное лечение антибиотиками помогает. Вероятно, собаки заразились друг от друга во время прогулки".

Он рекомендовал владельцам собак стараться ограждать питомцев во время прогулки от контактов с другими животными.

Ранее стало известно, что для выгула собак в парке "Изумрудный" появится специализированная огороженная площадка.