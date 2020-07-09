Вакцина, вторая волна и локдаун. Что ждет Россию осенью и когда "победим" COVID

Во всем мире уже несколько дней подряд фиксируют новый подъем заболеваемости коронавирусом. Только за прошлые выходные в мире выявили 400 тысяч новых инфицированных COVID-19, что означает лишь ускорение пандемии, отметил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус. У России — как всегда — особый путь: после принятия поправок в Конституцию статистика в отдельных регионах словно вышла из-под контроля. В некоторых субъектах, в том числе и Алтайском крае, установлены новые рекорды. Однако на общей картине это не сказывается в худшую сторону из-за практически "выздоровевшей" Москвы. В середине мая количество выявленных случаев в РФ приближалось к 12 тысячам в день, сейчас их немногим более 6 тысяч. Amic.ru собрал возможные сценарии дальнейшего развития событий и мнения экспертов, которые подчас абсолютно противоположны в своих суждениях и прогнозах. Что же будет дальше?

Между Сциллой и Харибдой

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По всей видимости, решение о карантине — частичном или полном — будет вновь отдаваться на откуп властям каждого конкретного региона, считает политолог Илья Гращенков. Поскольку знаковых событий во второй половине года не ожидается (парад в честь юбилея Победы, а также голосование за поправки в Конституцию остались позади) вряд ли данные по COVID-19 будут жестко подчиняться общественно-политической конъюнктуре.

"Мероприятия, подобные параду Победы, повышают у людей ощущение, что все хорошо, и пандемия коронавируса закончилась, хотя на самом дело это и близко не так, — рассказал доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. — Так что в этом смысле массовые мероприятия представляют серьезную опасность".

По мнению ученого, число зараженных, безусловно, увеличится. При этом степень летальности коронавируса заметно не изменится. Как полагает Альтштейн, летняя жара будет способствовать снижению заболеваемости. Это видно на примере Москвы и Московской области, но совершенно не работает с Алтайским краем и еще целым рядом регионов.

Для каждого субъекта РФ важно с одной стороны не слишком спешить и увлекаться игрой в "оттепель", с другой — не дать погибнуть экономике окончательно, продолжает Гращенков. Ведь если не продолжать послабления или хуже того — начать движение в обратную сторону — это может вылиться в активные социальные протесты, что в канун Единого дня голосования в сентябре властям совсем не нужно. А ведь не за горами и выборы нового созыва Госдумы. Поэтому лишний раз давать поводы населению для критики никто не будет.

Интересно, что о победе над коронавирусом официально заявили два государства и оба с постсоветского пространства. Помимо России - это Белоруссия. Понять соседей можно – в августе им на очередной срок продлять полномочия "батьки", поэтому ковид может немного и потерпеть.

Государство вам ничего не должно

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Один раз власти уже закрывали всю страну на 1,5 месяца. Тогда многие предприниматели просто разорились, а сотрудники компаний осталась без средств к существованию. Вряд ли государство еще раз пойдет на такой шаг. И дело не только в растущем недовольстве населения, что подтверждается многочисленными соцопросами.

Так, около трети россиян считают те или иные из введенных ранее ограничительных мер чрезмерными. На первом по непопулярности месте оказались режим самоизоляции и штрафы, на втором — ограничение передвижения, на третьем — закрытие рабочих мест.

Ясно, что население второй раз не намерено ради собственного здоровья лишаться средств к существованию. Проблема кроется еще и в сверхпрагматичной позиции государства, которое не горит желанием в полной мере финансировать вынужденный простой, как это происходило в других странах, утверждает Гращенков.

Формально государство продекларировало, что весь "нерабочий" период должен быть оплачен работодателем. На деле же во многих случаях все оказалось совсем иначе. Конечно, отдельные меры, призванные смягчить финансовый удар, вызванный коронавирусом, все-таки были задействованы. Это выплаты на детей, увеличенные пособия по безработице, налоговые каникулы, снижение ставки по ипотеке и т. д. Однако часть заявленных опций так и осталась недоступной для большинства. Где-то виной всему излишний бюрократизм, в других случаях — жесткая политика банков, которым решение государства — вовсе не указ.

Тяни-толкай

Еще в конце мая президент Владимир Путин дал распоряжение подготовиться ко второй волне вспышки эпидемии, которая по прогнозу многих вирусологов нас ждет поздней осенью. "Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты: что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью, - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. - Это мы тоже должны иметь в виду и быть готовыми к такому развитию ситуации".

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Косвенно о том, что COVID-19 не одолеть в ближайшие полгода, свидетельствуют слова руководителя федерального Минздрава. Михаил Мурашко считает, что возвращение к полноценной жизни в России до февраля 2021-го маловероятно. "Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - цитирует министра "Интерфакс".

Кстати, не исключено, что за второй волной последуют и другие. Аналитики из международной консалтинговой компании Boston Consulting Group разработали несколько основных сценариев развития ситуации с коронавирусом в России: от наиболее благоприятного до самого пессимистичного.

При самом оптимистичном варианте кризис ограничится первой волной. Однако наиболее вероятным аналитики считают прогноз, согласно которому в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Такой сценарий получил название "тяни-толкай". Самоизоляция, масочный режим и электронные пропуска будут применяться точечно в наиболее проблемных территориях.

Осенью коронавирус вернется, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян, заявил "Интерфаксу" депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, осенью в России "будет большая прослойка населения с иммунитетом, но сейчас, летом, ультрафиолет играет свою роль, сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года, поэтому надо готовиться". Онищенко подчеркнул, что даже если коронавирус вернется, "сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться".

Вакцина — как панацея?

Российский Минздрав убеждает, что ситуация нормализуется только после появления вакцины. Но если осенью вакцина так и не будет найдена? Насколько реально запустить ее в массовое производство в такие сжатые сроки? Кроме того, пока до конца неясна эффективность тестируемого препарата и возможные побочные эффекты, считает академик РАН Сергей Колесников.

При этом если массовая вакцинация не начнется в ближайшие 2-3 месяца, то в связи с тем, что коронавирус зависит от времени года (холода сделают его более активным), вероятность второй волны многократно возрастает.

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Такой точки зрения придерживается советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. "По оценке ВОЗ, заболеваемость COVID-19 будет продолжаться и осенью. Невозможно предсказать, будет ли это новая волна или это будут лишь отдельные всплески. ВОЗ также сообщила, что сейчас невозможно определить особенности кривой линии, определяющей предстоящую заболеваемость. Заболеваемость будет, но неясно в какой форме она будет представлена", — рассказал Малеев в беседе с "Российской газетой".

Ученый отметил, что "количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением, от организации карантинных мер, от объема и эффективности тестирования". По его словам, так же это будет зависеть от погодных условий.

Врач Камила Туйчиева, поработавшая весной в Коммунарке, напротив, убеждена, что второй волны в России не будет: "Судя по массовым обследованиям на базе московских поликлиник, примерно у 30-40% людей уже выработан коллективный иммунитет. То есть эти люди на себе прерывают цепочки заражения и не распространяют вирус дальше. Поэтому я думаю, что как таковой второй волны не будет. Если называть второй волной огромный пик заболеваемости, какой был в апреле-мае — то нет. Но возможен небольшой пик в осенний сезон, в период распространения респираторных инфекций".

А вот вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что второй волны не избежать: "Я опасаюсь, что осенью будет рост заболеваемости, то, что называется вторая волна. Конечно, с этим согласны не все специалисты, но вирус никуда не денется, раз он есть, то он будет заражать. А холодная и сырая погода только этому поспособствует, как и развитию других заболеваний простудного типа. Ведь что значит простуда? Когда мы говорим, что простудились и заболели, мы, конечно, не имеем ввиду, что заболели от холода. Это значит, что охлаждение организма просто ослабило иммунную систему и инфекция развивается сильнее, чем в теплое время года".

Здравствуй, дистанционка?

Если предположить, что к концу лета вирус все же сойдет на нет, в запасе окажется несколько недель условной передышки. Весьма вероятно, что многие из регионов не дойдут к этому времени до третьего, заключительного этапа снятия ограничений. А это значит, что фитнес-центры, бассейны могут так и не открываться, стадионы останутся без зрителей, и, конечно, никаких турпоездок за границу. Не исключен вариант продолжения дистанционного обучения в школах и вузах, под вопросом и работа детских садов.

Возобновление обучения в школах - вопрос особенно актуальный для родителей. Большинство пап, мам и учеников оказались не в восторге от дистанционки и с тревогой ждут 1 сентября. Масла в огонь добавили слухи, что часть регионов, включая Алтайский край, вошли в эксперимент по обязательному внедрению цифровой образовательной среды. Это восприняли как окончательный переход школьников на дистанционное обучение.

Однако министр образования Алтайского края Максим Костенко заверил, что с 1 сентября все школьники сядут за парты, и для них начнется обычный учебный процесс.

Мобилизация № 2

Насколько система здравоохранения окажется готова ко второй волне? Будет ли новый пик мощнее предыдущего? Точного ответа пока не знает никто, существует только несколько вероятностных прогнозов. При нормальной организации процесса и при условии, что ковидные госпитали не будут загружены под завязку, ничто не должно помешать полностью обеспечить медучреждения лекарствами, аппаратами ИВЛ, обучить медперсонал, полагает Сергей Колесников.

Задача более чем актуальная. На первых порах многие регионы действительно испытывали нехватку аппаратов ИВЛ. Так, в Алтайском крае по состоянию на начало апреля насчитывалось менее 1000 аппаратов, или примерно 45 штук на 100 тысяч населения. При этом по нормативу их должно было быть почти в 5 раз больше.

Вместо эпилога

Даже если вторая волна коронавируса в количественном отношении превзойдет первую, это не значит, что также вырастет и число тяжелых случаев. Вирус может ослабнуть, а человек - получить необходимый иммунитет.

Правда, пока все прогнозы больше напоминают гадание на кофейной гуще: слишком много факторов необходимо учесть, многие из которых представляют собой неизвестные величины. Так или иначе, но драконовских мер, подобных тем, что вводились с конца марта, мы, пожалуй, не увидим. Бизнес будет работать, люди болеть, власти — декларировать заботу о населении, Роспотребнадзор - считать инфицированных и писать рекомендации, а СМИ — освещать всю эту пеструю картину.