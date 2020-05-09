Вам одобрено. Более 150 алтайских предпринимателей ждут кредит под 0%

156 бизнесменов Алтайского края обратились в региональные отделения ВТБ, "Открытия" и Сбербанка, чтобы получить льготный кредит под 0%. В банках говорят, что некоторые заявки от компаний еще рассматривают, другие уже одобрены и скоро предприниматели получат деньги на зарплаты сотрудникам.

"За кредитом по программе 0% обратились более 30 предпринимателей на общую сумму порядка 130 млн рублей. Выданных займов на сегодня нет, заявки находятся на стадии рассмотрения", – рассказали amic.ru в алтайском отделении банка "Открытие".

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В ВТБ одобрили 36 льготных кредитов предприятиям Алтайского края на общую сумму 126 млн рублей. В банке отказались раскрывать информацию, сколько кредитов выдано предпринимателям и выдано ли вообще.

В Сбербанке отметили, что видят повышенный интерес у бизнеса к льготному кредиту.

"На середину апреля было подано около 90 заявок на сумму более 170 млн рублей, из них 60% уже одобрены, остальные находятся в работе", – подчеркнули в банке.

"Россельхозбанк" ввел программу под 0% годовых только в двадцатых числах апреля, рассказали amic.ru в пресс-службе. Поэтому пока обращений в банк не поступало, но в организации уверены, что в мае заявки все-таки будут.

"Предполагаем, что спрос на данный вид кредита в крае будет расти в связи с ситуацией в стране, из-за которой большая часть небольших предприятий вынуждена остановить работу. Для восстановления деятельности им потребуются средства. А кредит под 0% – это хорошая возможность поддержать своих сотрудников в непростой период", – отметили в банке.

Госпрограмму беспроцентных кредитов для малого бизнеса, которая поможет российским предпринимателям справиться с долгами по зарплатам, правительство страны утвердило 2 апреля. Уже через несколько дней некоторые российские банки заверили, что готовы принимать заявки от бизнеса. Первым предпринимателем Алтайского края, получившим кредит под 0%, стал собственник торгового дома "Алтан" Валерий Покорняк. О том, с чем ему пришлось столкнуться при получении займа, читайте в нашем материале.