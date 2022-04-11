Вам отказано: семь причин, по которым трудно получить кредит

Если банк отказал в кредите — это не повод расстраиваться и опускать руки. Это повод разобраться, почему так произошло, и сделать всё возможное, чтобы отказ не повторился. Чтобы помочь вам в этом, аналитики финансового портала Bank-Rank.ru рассказали о самых частых причинах отказа в выдаче кредита.

Плохая кредитная история

Это номер один в списке причин для отказа. Кредитная история хранится в кредитном бюро и представляет собой всю информацию о кредитных обязательствах и их исполнении. Если когда-либо допускалась просрочка выплат по займу, это будет отражено в кредитной истории. И даже если проблемный кредит был взят много лет назад и давно выплачен, банк увидит это и может посчитать клиента неблагонадёжным и отказать в выдаче займа.

Наличие других кредитов

Банки всегда просчитывают все риски и могут отказать в кредите только потому, что есть другие действующие обязательства.

Предоставление ложной информации

При обращении в банк за кредитом не стоит предоставлять о себе неправдивую информацию. Например, лгать о месте работы, о сумме дохода. Как правило, при проверке кандидата обман вскроется, и, помимо того, что он не получит кредит, служба безопасности внесёт его в чёрный список. В последующем человек не сможет обратиться в данный банк и его филиалы за займом.

Низкая платёжеспособность

Банки не выдают займы на сумму больше 40% от всех видов получаемого дохода. И рассматривают только те источники дохода, которые подтверждены документально.

Социальный статус

Банки всегда обращают внимание на такие показатели социального статуса, как возраст и семейное положение. Неохотно дают кредиты молодым людям или тем, кто находится в пенсионном возрасте. Будет проблематично получить кредит многодетным семьям с небольшим доходом, а также женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком.

Внешний вид

Сотрудники банка, скорее всего, откажут в выдаче займа, если будущий кандидат придёт в состоянии алкогольного опьянения. Может привлечь внимание неадекватное поведение и даже отсутствие мобильного телефона. Повлиять на решение специалистов банка может всё, что указывает на неплатёжеспособность кандидата.

Частые обращения за займом

Если человек неоднократно обращался в банки за кредитом и получал отказ, это тоже отображается в кредитной истории. И тоже может насторожить банк. Такого заёмщика будут тщательнее проверять, ведь подобное поведение может указывать на денежные проблемы и неплатёжеспособность.

Каждый банк использует свои критерии оценки клиента. При этом он не обязан объяснять причину отказа в кредите.