Вандалы испортили беседку и уличные тренажеры в Горно-Алтайске

Неизвестные вандалы в Горно-Алтайске оставили надписи на беседке и перилах в панорамном парке "Гора Туугая", а также испортили информационные стенды возле спортивных площадок и повредили уличные тренажеры.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по данным фактам порчи городского имущества направлены заявления в полицию. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

"Напоминаем, что за подобные правонарушения следует административная ответственность, а в случае уничтожения или повреждения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей, нарушителей ждет уже более серьезное наказание вплоть до лишения свободы", – обратились к жителям в городской администрации.

Население призвали сообщать обо всех известных фактах подобных нарушений. Для этого следует позвонить в полицию (тел. 02) или в дежурно-диспетчерскую службу Горно-Алтайска.