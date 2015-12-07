Вандалы повредили светодиодное новогоднее украшение в Барнауле

В Барнауле зафиксированы первые случаи вандализма в отношении новогодних украшений. Ведутся работы по восстановлению.

7 декабря 2015, 16:15
Первые случаи вандализма в отношении новогодних конструкций зафиксированы в Ленинском районе Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы. 


Один случай произошел в минувшие выходные у спортивного комплекса "Победа". Неизвестные повредили светодиодные ели. Светящийся фонтан и четыре светодиодные ели стали подарком для детей, занимающихся в секциях спорткомплекса.

       

                                                                                                        Фото:http://barnaul.org

У установки погнута конструкция, оборваны гирлянды. Пострадал и световой фонтан. Сейчас ведутся работы по восстановлению.

Второй случай порчи праздничного оформления произошел на площади Мира. В результате также пострадала светодиодная ель. 


Комментарии
    Новости партнеров