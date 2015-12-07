Вандалы повредили светодиодное новогоднее украшение в Барнауле

Первые случаи вандализма в отношении новогодних конструкций зафиксированы в Ленинском районе Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.





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Один случай произошел в минувшие выходные у спортивного комплекса "Победа". Неизвестные повредили светодиодные ели. Светящийся фонтан и четыре светодиодные ели стали подарком для детей, занимающихся в секциях спорткомплекса.













Фото:http://barnaul.org





У установки погнута конструкция, оборваны гирлянды. Пострадал и световой фонтан. Сейчас ведутся работы по восстановлению.





Второй случай порчи праздничного оформления произошел на площади Мира. В результате также пострадала светодиодная ель.







