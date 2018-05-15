Вброс и провокация: КПРФ опровергла смену главы фракции в парламенте Алтая

Никакой смены руководства во фракции КПРФ в Алтайском краевом Заксобрании не было. Сообщение об этом размещено на официальном сайте партии днем в понедельник, 14 мая.

"Активно распространяемые 14 мая сообщения в СМИ об отстранении первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии Прусаковой с поста руководителя фракции КПРФ в АКЗС и избрании новым руководителем фракции Максима Талдыкина не соответствуют действительности", — сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что решение группы депутатов фракции противоречит Положению о фракции КПРФ. И именно Мария Прусакова остается главой фракции.

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Прочее Главная коммунистка Алтая Прусакова потеряла пост главы фракции в АКЗС

Напомним, утром в понедельник во фракции КПРФ в АКЗС состоялось заседание при участии шести из восьми депутатов. Об этом порталу Amic.ru рассказал депутат-коммунист, машинист электровоза из Новоалтайска Максим Талдыкин. Пятеро из шести, по его словам, проголосовали за снятие с поста главы фракции Марии Прусаковой и избрание на это место Талдыкина. Шестой была Прусакова, которая, по словам Талдыкина, заседание покинула.

Мария Прусакова, отметим, возглавляет еще и краевой комитет КПРФ, иными словами, является руководителем коммунистов в регионе.

Любопытно, что на вопрос корреспондента портала Amic.ru, заданный по этой теме до публикации материала, Мария Прусакова заявила, что тему комментировать не будет.

Еще более любопытно, что сам Максим Талдыкин в понедельник сказал, что его избрание было правомочным, а во вторник, 15 мая, что никакого положения о фракции пока не видел.

Между тем документ размещен на сайте АКЗС. Там сказано следующее: "Глава фракции избирается по представлению бюро Алтайского крайкома КПРФ из числа членов фракции, являющихся членами КПРФ, на срок деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания открытым голосованием большинством голосов членов фракции", а также "полномочия руководителя фракции могут быть прекращены досрочно открытым голосованием, двумя третями голосов членов фракции".

Это положение было принято еще депутатами пятого созыва. Сейчас действует седьмой созыв.

Если положение будет признано законным, незаконным становится избрание Талдыкина, так как на то не было представления бюро крайкома. Однако положение могут признать недействительным. По идее, фракция нового созыва должна была принять новое положение.

Как рассказали порталу Amic.ru в пресс-службе АКЗС, сейчас юристы разбираются в законности документов и принятых решений.