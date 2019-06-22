"Вдруг на бегу остановиться...": открытие фестиваля Роберта Рождественского

Литературный фестиваль Роберта Рождественского стартовал 21 июня в Барнауле. По традиции церемония открытия прошла в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. В этом году семью поэта представляет вдова младшего брата поэта Ивана Рождественского – Татьяна Рождественская. Она передала в дар музею портрет Роберта Рождественского в исполнении художника Никаса Сафронова и фотографии из семейного архива, сообщает пресс-служба администрации края.

В честь праздника вечером у театра драмы имени Василия Шукшина состоялся открытый концерт "Вдруг на бегу остановиться…" с участием симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края, заслуженных артистов России Евгения Дятлова и Алены Свиридовой, а также вокального ансамбля Павла Шаромова из Новосибирской областной филармонии.