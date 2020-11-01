Вебинар для преподавателей школ искусств прошел в Алтайском крае

Краевой семинар преподавателей детских школ искусств прошел на базе Алтайского краевого учебно-методического центра по художественному образованию. Вопросы дополнительного образования обсудили 113 преподавателей, пишет официальный сайт региона.

"Заместитель директора по учебной работе Анастасия Лобойко и преподаватель Яна Цимбалюк ознакомили слушателей с организацией учебно-воспитательного процесса в детской художественной школе № 2 Барнаула, поделились опытом работы в условиях дистанционного обучения с применением программ для создания и обработки видео в области изобразительного искусства", – говорится в сообщении.

Специалисты ряда художественных школ рассказали о проведении итоговой аттестации и подготовке детей к поступлению в учебные заведения.