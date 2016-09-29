Вечерний Amic: будущий спикер АКЗС и отставка сити-менеджера Рубцовска

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Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 29 сентября. Быть в курсе главных событий поможет наш сервис Вечерний Amic, генерирующий центральные темы дня.

2 "Обезглавленный" Рубцовск Владимира Ларионова, который ранее был признан виновным в совершении должностного преступления. Пока что функции руководителя администрации города возложены на Дмитрия Фельдмана. Депутаты горсовета Рубцовска 29 сентября приняли отставку сити-менеджера , который ранее был признан виновным в совершении должностного преступления. Пока что функции руководителя администрации города возложены на

3 Свадьбы и разводы на Алтае Жители Алтайского края в этом году больше предпочитают жениться, чем разводиться . Однако при этом количество сыгранных свадеб в сравнении с прошлым годом сокращается, а число разрушенных браков — множится. Нехорошо.

4 Стройка барнаульской набережной "изнутри" Наша редакция побывала на месте строительства набережной Оби в Барнауле и делится снимками с читателями . Объект, протяженностью в полкилометра разместится аккурат под буквами БАРНАУЛ. Ждем-с результата.

5 Продажа "Алтая" Одна из самых известных барнаульский гостиниц — "Алтай" — выставлена на продажу . Владелец готов реализовать весь четырехэтажный комплекс. Желающие купить "Алтай" - налетайте.

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