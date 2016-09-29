Вечерний Amic: будущий спикер АКЗС и отставка сити-менеджера Рубцовска
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 29 сентября
29 сентября 2016, 19:07
Фото: mreillycpa.com
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 29 сентября. Быть в курсе главных событий поможет наш сервис Вечерний Amic, генерирующий центральные темы дня.
1
Главный кандидат в спикеры АКЗС
Единороссы Алтайского края определились с персоной, которую хотят видеть во главе нового созыва регионального парламента. Им оказался старожил АКЗС Александр Романенко. С учетом большинства ЕР в краевом парламенте, ждать сюрпризов при его попадании на позицию председателя законодательного органа, судя по всему, не стоит.
2
"Обезглавленный" Рубцовск
Депутаты горсовета Рубцовска 29 сентября приняли отставку сити-менеджера Владимира Ларионова, который ранее был признан виновным в совершении должностного преступления. Пока что функции руководителя администрации города возложены на Дмитрия Фельдмана.
3
Свадьбы и разводы на Алтае
Жители Алтайского края в этом году больше предпочитают жениться, чем разводиться. Однако при этом количество сыгранных свадеб в сравнении с прошлым годом сокращается, а число разрушенных браков — множится. Нехорошо.
4
Стройка барнаульской набережной "изнутри"
Наша редакция побывала на месте строительства набережной Оби в Барнауле и делится снимками с читателями. Объект, протяженностью в полкилометра разместится аккурат под буквами БАРНАУЛ. Ждем-с результата.
5
Продажа "Алтая"
Одна из самых известных барнаульский гостиниц — "Алтай" — выставлена на продажу. Владелец готов реализовать весь четырехэтажный комплекс. Желающие купить "Алтай" - налетайте.
Об этом и многом другом читайте здесь.
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