Вечерний Amic: чистые выборы, снежный апокалипсис и Трамп в деталях
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 10 ноября
10 ноября 2016, 19:08
Фото: plywoodpeople.com
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 10 ноября. Быть в курсе главных событий поможет наш сервис Вечерний Amic, генерирующий центральные темы дня.
1
Алтайский край: восставший из бури
Последствия мощного снегопада, обрушившегося накануне на Алтайский край, ликвидировали в течение минувшей ночи и дня. За ночь барнаульским и региональным дорожникам пришлось проделать огромную работу, и к полудню ситуация на транспортных магистралях нормализовалась.
2
Выборы без нарушений
Громкая история, связанная с возможными нарушениями на выборах, которые проходили в Алтайском крае в Единый день голосования 18 сентября, завершилась. Следственный комитет, проведя проверку, не нашел оснований для возбуждения уголовного дела за отсутствием состава преступления. Точка.
3
Трамп в деталях
Республиканец Дональд Трамп, вышедший победителем президентской гонки в США, остается персоной номер один в информационном пространстве. Редакция Amic.ru подробно рассказывает, когда он вступит в должность главы Белого дома и какие обещания ему предстоит выполнить. Также наш портал предлагает полюбоваться на его прекрасную супругу.
4
Календарь отдыха — 2017
Новый год уже близко, а это значит, что россияне задумываются о том, как они будут отдыхать на протяжении всего 2017-го. Охотно рассказываем об этом тут!
5
Завод-банкрот уходит с молотка
Имущество одного из крупнейших предприятий Барнаула в лице завода "Сибэнергомаш", который признан банкротом, выставили на продажу. С молотка богатства завода планируют отправить 20 декабря.
Об этом и многом другом читайте здесь.
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