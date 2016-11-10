Вечерний Amic: чистые выборы, снежный апокалипсис и Трамп в деталях

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Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 10 ноября. Быть в курсе главных событий поможет наш сервис Вечерний Amic, генерирующий центральные темы дня.

1 Алтайский край: восставший из бури Последствия мощного снегопада, обрушившегося накануне на Алтайский край , ликвидировали в течение минувшей ночи и дня. За ночь барнаульским и региональным дорожникам пришлось проделать огромную работу, и к полудню ситуация на транспортных магистралях нормализовалась.

2 Выборы без нарушений Громкая история, связанная с возможными нарушениями на выборах, которые проходили в Алтайском крае в Единый день голосования 18 сентября, завершилась. Следственный комитет, проведя проверку, не нашел оснований для возбуждения уголовного дела за отсутствием состава преступления. Точка.

4 Календарь отдыха — 2017 Новый год уже близко, а это значит, что россияне задумываются о том, как они будут отдыхать на протяжении всего 2017-го. Охотно рассказываем об этом тут

5 Завод-банкрот уходит с молотка Имущество одного из крупнейших предприятий Барнаула в лице завода "Сибэнергомаш", который признан банкротом, выставили на продажу . С молотка богатства завода планируют отправить 20 декабря.

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