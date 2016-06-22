Вечерний Amic: День памяти и скорби, паводок и первый кандидат в АКЗС

Фото: alphajournal.com

Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 22 июня. Быть в курсе главных событий этой среды поможет наш сервис Вечерний Amic.

Центральные темы дня — в Барнауле отметили День памяти и скорби по павшим в годы Великой Отечественной войны, в Быстром Истоке открыли самый современный музей во всем крае, мэрия региональной столицы готовит горожан к росту тарифов на услуги ЖКХ, Алтай и Новосибирская область вновь возвращаются в один часовой пояс, вторая волна паводка не снижает обороты, а на выборы в АКЗС заявился первый кандидат.

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