Вечерний Amic: дурной запах в Барнауле, бедные чиновники и смертельный ЕГЭ
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 16 июня
16 июня 2016, 18:06
Фото: ineedcoffee.com
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 16 июня. Быть в курсе главных событий этого дня поможет наш сервис Вечерний Amic.
В центре внимания сегодня — самоубийства выпускников школ на фоне сдачи ЕГЭ, реакция прокуратуры на дурной запах в Барнауле, назначение даты выборов депутатов Алтайского краевого заксобрания, новые ЧП в региональной столице, связанные с опрессовкой, и страсти по новому МРОТу.
Об этом и многом другом читайте здесь.
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