Вечерний Amic: дурной запах в Барнауле, бедные чиновники и смертельный ЕГЭ

Фото: ineedcoffee.com

Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 16 июня. Быть в курсе главных событий этого дня поможет наш сервис Вечерний Amic.

В центре внимания сегодня — самоубийства выпускников школ на фоне сдачи ЕГЭ, реакция прокуратуры на дурной запах в Барнауле, назначение даты выборов депутатов Алтайского краевого заксобрания, новые ЧП в региональной столице, связанные с опрессовкой, и страсти по новому МРОТу.

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