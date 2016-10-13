Вечерний Amic: новые назначения чиновников, новогодний отдых и штормпрогноз

Пробки из-за "не переобутых" автомобилистов

Нерасторопные автомобилисты, не успевшие сменить летнюю резину на зимнюю,Как сообщили в дежурной части "Росавтодора" по региону, полуторакилометровая пробка скопилась в Троицком районе около от села Гордеевское. Машины не могут забраться на скользком участке дороги на пригорок из-за летней резины. Такая же ситуация на других трассах Алтайского края. В частности, М52 между Барнаулом и Бийском.