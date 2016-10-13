Вечерний Amic: новые назначения чиновников, новогодний отдых и штормпрогноз
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 13 октября
13 октября 2016, 19:08
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 13 октября. Не пропустить главное поможет наш сервис Вечерний Amic.
1
Названы руководители двух важных управлений Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин официально объявил, что Главное управление по труду и социальной защите возглавит Михаил Дайбов. А Александр Жидких станет начальником Главного управления по образованию и науке Алтайского края. Здесь вы узнаете, кто они такие и как ведомства остались без руководителей.
2
"Кто на новенького?" Раскрыты имена новых депутатов БГД
Также 13 октября стали известны имена четырех депутатов из пяти новых, которые в ближайшее время начнут работать в Барнаульской городской думе. Напоминаем, что свободными эти места стали из-за выборов в Алтайское краевое Заксобрание, когда сразу несколько городских депутатов поменяли статус на краевой. Рассказываем, кто эти новые депутаты.
3
Газификация Алтайского края
Второй этап газификации юго-западной и западной частей Алтайского края начался в четверг, 13 октября, в Ребрихинском районе. В строительство объекта "Газпром" инвестируют более 2 миллиардов рублей. В торжественном старте строительства газопровода в рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на период с 2016 по 2020 год поучаствовал глава региона Александр Карлин.
4
Где будут отдыхать на Новый год жители Алтайского края?
Жители Алтайского края уже раскупили все путевки на новогодние туры. По словам экспертов, если бронировать заранее, то цены на отпуск на море вполне доступны. Кода собираются лететь жители региона и во сколько им обойдется отдых, узнаете по ссылке.
5
Пробки из-за "не переобутых" автомобилистов
Нерасторопные автомобилисты, не успевшие сменить летнюю резину на зимнюю, создают заторы на дорогах Алтайского края. Как сообщили в дежурной части "Росавтодора" по региону, полуторакилометровая пробка скопилась в Троицком районе около от села Гордеевское. Машины не могут забраться на скользком участке дороги на пригорок из-за летней резины. Такая же ситуация на других трассах Алтайского края. В частности, М52 между Барнаулом и Бийском.
6
Штормовое предупреждение
Между тем в ближайшее время ситуация не улучшится. По Алтайскому краю передано штормовое предупреждение из-за метели и осадков. Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим, предписания дорожных знаков и разметки. Подробности — читайте здесь.
7
День рождения Ивана Пырьева
В Алтайском крае намерены достойно отметить 115-летие режиссера Ивана Пырьева. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин. По его словам, влияние Пырьева на кинематограф также огромно, как Максима Горького на литературу. День рождения кинорежиссера приходится на 17 ноября. Читайте здесь, как его будут отмечать в Алтайском крае.
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