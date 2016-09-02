Вечерний Amic: открытие лестницы на ВДНХ, День города и дело Денисова

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Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 2 сентября. Быть в курсе главных событий этой пятницы поможет наш сервис Вечерний Amic.

В центре внимания сегодня — губернатор Александр Карлин и сити-менеджер Сергей Дугин официально открыли новую лестницу, ведущую в Нагорный парк, краевая столица находится в ожидании празднования своего 286-летия, в подведомственном МВД Барнаульском юридическом институте сменился временный начальник, бывший замглавы региона Юрий Денисов скоро узнает, останется ли он в СИЗО, а наша редакция подготовила для своих читателей сразу несколько проектов, приуроченных ко Дню города, который, напомним, состоится 3 сентября.

Об этом и многом другом читайте здесь.