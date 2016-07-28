Вечерний Amic: плавающий Барнаул, бийские "пальмы" и новый полпред

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Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 28 июля. Быть в курсе главных событий этого дня поможет наш сервис Вечерний Amic.

В центре внимания сегодня — сразу у двух алтайских вузов в четверг завершился срок аккредитации, гречиха за год подорожала в Алтайском крае почти в три раза, в Бийске из-за "тропической" погоды начали расти "пальмы", Барнаул приближается к тому, чтобы получить статус сибирской Венеции, стоимость коттеджей резко упала в регионе, а Владимир Путин назначил себе нового полномочного представителя в СФО в лице Сергея Меняйло.

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