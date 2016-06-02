Вечерний Amic: приход горячей воды, второй волны паводка и McDonald's
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 2 июня
2 июня 2016, 18:08
Фото: feodosia.net
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 2 июня. Быть в курсе главных событий этого дня поможет наш сервис Вечерний Amic.
В центре внимания сегодня — долгожданное возвращение горячей воды в дома барнаульцев, начало второй волны паводка в крае, скорое открытие первого ресторана McDonald's в региональной столице, кончина заслуженного архитектора России Николая Вдовина, цена вопроса обустойства освещения в Нагорном парке и алтайский хакер, оказавшийся в кибербанде, которая похищала деньги у российских банков.
Об этом и многом другом читайте здесь.
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