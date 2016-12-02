Вечерний Amic: сутки с электронными проездными, цены на ели и причуды зимы

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Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 2 декабря. Быть в курсе главных событий поможет наш сервис "Вечерний Amic", генерирующий центральные темы дня.

1 Впечатления от электронных проездных Система электронных проездных работает вторые сутки в Барнауле. Портал Amic.ru изучил мнение горожан относительно транспортных новаций. Что думают жители краевой столицы о нововведении — читайте здесь

2 Условный срок для экс-депутата Андрей Игошин признан виновным в особо крупном мошенничестве. Суд решил не отправлять экс-парламентария в колонию и дал ему Бывший депутат Алтайского краевого заксобранияпризнан виновным в особо крупном мошенничестве. Суд решил не отправлять экс-парламентария в колонию и дал ему условный срок , а также приговорил к штрафу.

3 Почем елки в Барнауле? До Нового года осталось меньше месяца, а значит пора подумать о том, сколько придется потратить на главный символ праздника — елку. Рассказываем, каких стартовых цен ждать на новогодние деревья в Барнауле

4 Шторм с дождем в декабре Погода продолжает удивлять жителей Алтайского края причудами. Если последний месяц осени отметился аномальными холодами под -45 градусов, то начало зимы демонстрирует положительные температуры. Более того, в крае ожидаются дожди

5 Ценам на недвижимость "нарисовали" рост Недвижимость в Алтайском крае может резко вырасти в цене после Нового года. Почему это может произойти и насколько существенным ожидается удорожание, читайте в нашем материале

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