Вечерний Amic: сутки с электронными проездными, цены на ели и причуды зимы
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 2 декабря
2 декабря 2016, 19:08
Фото: jjmarketing.co.uk
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 2 декабря. Быть в курсе главных событий поможет наш сервис "Вечерний Amic", генерирующий центральные темы дня.
1
Впечатления от электронных проездных
Система электронных проездных работает вторые сутки в Барнауле. Портал Amic.ru изучил мнение горожан относительно транспортных новаций. Что думают жители краевой столицы о нововведении — читайте здесь.
2
Условный срок для экс-депутата
Бывший депутат Алтайского краевого заксобрания Андрей Игошин признан виновным в особо крупном мошенничестве. Суд решил не отправлять экс-парламентария в колонию и дал ему условный срок, а также приговорил к штрафу.
3
Почем елки в Барнауле?
До Нового года осталось меньше месяца, а значит пора подумать о том, сколько придется потратить на главный символ праздника — елку. Рассказываем, каких стартовых цен ждать на новогодние деревья в Барнауле.
4
Шторм с дождем в декабре
Погода продолжает удивлять жителей Алтайского края причудами. Если последний месяц осени отметился аномальными холодами под -45 градусов, то начало зимы демонстрирует положительные температуры. Более того, в крае ожидаются дожди.
5
Ценам на недвижимость "нарисовали" рост
Недвижимость в Алтайском крае может резко вырасти в цене после Нового года. Почему это может произойти и насколько существенным ожидается удорожание, читайте в нашем материале.
Об этом и многом другом читайте здесь.
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