Вечерний Amic: урожай под угрозой, "пивнушки-нарушители" и наши в Рио

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Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 5 августа. Быть в курсе главных событий этой пятницы поможет наш сервис Вечерний Amic.

В центре внимания сегодня — молодая жительница Барнаула, волонтерствующая на Олимпийских Играх, стала глазами и ушами краевой столицы в Рио, осадки угрожают будущему урожаю, перевозчики регионального центра лоббируют рост цен в городском транспорте, в Рубцовск с приходом на энергетический рынок нового игрока вернулась горячая вода, а 38% барнаульских пивнушек работают с нарушением норм закона.

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