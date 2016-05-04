Вечерний Amic: вода Алтая для Китая, расправа под Сызранью и дело Денисова
Портал Amic.ru предлагает своим читателям подборку главных новостей за 4 мая
4 мая 2016, 18:08
Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 4 мая. Быть в курсе главных событий этого дня поможет наш сервис Вечерний Amic.
В числе центральных тем — подробности резонансного убийства семьи полковника полиции Андрея Гошта и задержание четвертого подозреваемого по этому громкому делу, штормовой прогноз в Алтайском крае, перекрытие улиц Барнаула на 9 мая, изменения в графике отключения горячей воды в столице Алтайского края, уголовное дело бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, сокращение темпов строительства жилья в регионе, обсуждение инициативы о поставке воды из алтайских рек в Китай.
Об этом и многом другом читайте здесь.
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