Вечерний Amic: вода Алтая для Китая, расправа под Сызранью и дело Денисова

Редакция портала Amic.ru подготовила для своих читателей подборку главных новостей за 4 мая. Быть в курсе главных событий этого дня поможет наш сервис Вечерний Amic.

В числе центральных тем — подробности резонансного убийства семьи полковника полиции Андрея Гошта и задержание четвертого подозреваемого по этому громкому делу, штормовой прогноз в Алтайском крае, перекрытие улиц Барнаула на 9 мая, изменения в графике отключения горячей воды в столице Алтайского края, уголовное дело бывшего вице-губернатора Юрия Денисова, сокращение темпов строительства жилья в регионе, обсуждение инициативы о поставке воды из алтайских рек в Китай.

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