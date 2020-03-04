Вечный огонь в Барнауле временно перестал быть вечным
Его погасили до 1 апреля
4 марта 2020, 14:31, Никита Иванников
Из-за профилактических работ на газовых сетях отключили Вечный огонь у памятника на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Как уточняют в администрации, речь идет об огне на памятнике "Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.", который располагается на аллее в районе стадиона "Динамо".
Профилактические работы планируют завершить к 1 апреля 2020 года.
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