Вечный огонь в Барнауле временно перестал быть вечным

Из-за профилактических работ на газовых сетях отключили Вечный огонь у памятника на проспекте Ленина в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Как уточняют в администрации, речь идет об огне на памятнике "Могилы партизан и подпольщиков, погибших в 1920-1921 гг.", который располагается на аллее в районе стадиона "Динамо".

Профилактические работы планируют завершить к 1 апреля 2020 года.