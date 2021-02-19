Величественные, как сам океан: удивительные снимки китов от Габи Баратью

19 февраля отмечается День кита

19 февраля 2021, 07:32, Екатерина Смолихина

Фото: cameralabs.org

19 февраля отмечается Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита). В этот день в 1986 году вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии о запрете на китовый промысел.

Специально к этой дате amic.ru собрал удивительные снимки китов от французского фотографа Габи Баратью.

"У меня был шанс поработать с ними невероятно близко, и каждая встреча наполнялась самыми сильными эмоциями. Эти впечатляющие существа невообразимо изящны и прекрасны, они вызывают  восхищение и смирение", – отмечает Баратью.

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