Велосипедисты с фонариками массово проедут по Барнаулу

Велопробег "Велосветлячки" пройдёт в центре Барнаула в субботу, 27 марта, в рамках международной акции "Час Земли". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Желающие поучаствовать в велопробеге должны прибыть на площадь Советов с велосипедом, фонариком и хорошим настроением к 20:20.

"Велосветлячки" проедут по пешеходной аллее проспекта Ленина от площади Советов до улицы Никитина, а затем обратно до отметки "Нулевой километр".

"Для того чтобы это было ярко и зрелищно, участникам предлагают украсить себя и свои велосипеды огоньками, фонариками и светоотражающими элементами, – уточнили в городской администрации. – Становясь максимально яркими и заметными, "велосветлячки" повышают уровень безопасности на дороге".

Напомним, акция "Час Земли" в Алтайском крае состоится с 20:30 до 21:30 по местному времени. Для участия в мероприятии необходимо всего лишь выключить свет – символический жест в честь сохранения природы и её ресурсов.