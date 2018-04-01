Вербы и апрельская зима: чем делятся барнаульцы в соцсетях

1 апреля в Барнауле столбики термометров опустились до -14 градусов. Зимними фотографиями делятся местные жители на своих страницах в Instagram. Также барнаульцы делятся фотографиями верб. Ведь 1 апреля православные отмечают Вербное воскресенье.

Публикация от Анна (@anutka_1401) 31 Мар 2018 в 7:56 PDT

#вербноевоскресенье#всехспраздником#добратеплаирадости#барнаул22#gorod_barnaul Публикация от Альбиша🎀 (@alba_22litueva) 31 Мар 2018 в 8:05 PDT

Публикация от Den Chernyuk (@denchernyuk) 31 Мар 2018 в 7:11 PDT

Публикация от Долбина Светлана (@dolbinasvetlana) 31 Мар 2018 в 6:59 PDT

✨ Публикация от 𝐊𝐚𝐭𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐯𝐚💫 (@kamelenteva) 31 Мар 2018 в 5:49 PDT

С Воскресеньем Вербным😊 Публикация от Наталья Романова (@morrhorn) 31 Мар 2018 в 5:38 PDT