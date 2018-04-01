Вербы и апрельская зима: чем делятся барнаульцы в соцсетях
1 апреля в Барнауле столбики термометров опустились до -14 градусов
1 апреля в Барнауле столбики термометров опустились до -14 градусов. Зимними фотографиями делятся местные жители на своих страницах в Instagram. Также барнаульцы делятся фотографиями верб. Ведь 1 апреля православные отмечают Вербное воскресенье.
В Вербное святое воскресенье Светлых чувств вам, счастья, доброты. Пусть ненужные развеются сомненья, Будет полон мир любви и красоты. Пусть даст Бог свое благословение На свершенье вашей трепетной мечты.#поздравляюспраздником#вербноевоскресенье#добротывамвдуше#любви#благополучия#шугарингвбарнауле#мастердарья#депиляция#сиун#siun#всегладко#барнаулшугаринг
Публикация от Shugaring (@darjayarigina)
#вербноевоскресенье#всехспраздником#добратеплаирадости#барнаул22#gorod_barnaul
Публикация от Альбиша🎀 (@alba_22litueva)
Мы все привыкли отмечать праздники, но их смысл давно позабыт. И на мой взгляд именно вербное воскресенье олицетворяет современность, всех людей сегодняшнего дня. Вербное воскресенье — это воспоминание о входе Господнем в Иерусалим. Основной смысл праздника — это попытки осмыслить происходящее: иногда мы встречаем Бога всем сердцем, а потом от него отворачиваемся. Те же люди, которые встречали Иисуса на входе в город, срезали ветви пальм и стелили ему под ноги свои одежды, как царю, – они же через три дня кричали "Распни, распни!" Вот и наша жизнь — такая же. Вроде бы все — христиане по крещению, но часто поступаем совсем не по-христиански. Поэтому этот праздник — повод всем нам задуматься о своей жизни. Символ вербы заменяет пальмовые ветви, которых в нашем климате, увы, не найти. #дляинформации #назаметку #поводзадуматься #вербноевоскресенье #символверы #будьверенслову #будьверенделу #будьверендобру
Публикация от Julia Borisova (@jayjewel_life)
Прекрасный апрельский денёк) Когда же весна?!?!?☃️#первоеапреля #весна #холодно
Публикация от Татьяна Майорова (@maiorovatm)
Как мало для счастья нужно 🙌🏼 #счастьеесть 🏡 #добрыевыходные ☀️🐶
Публикация от Каришка 🐾 (@_.karisha._)
Публикация от 𝐊𝐚𝐭𝐲𝐚 𝐌𝐞𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞𝐯𝐚💫 (@kamelenteva)
Публикация от Наталья Романова (@morrhorn)
#вербноевоскресенье#с#праздником#
Публикация от Екатерина (@_ekaterina_dorofeenko)