Вертолётную площадку для экстренной эвакуации больных построили в Камне-на-Оби

Обустройство посадочной площадки для санитарной авиации закончили в Камне-на-Оби. Объект, построенный в рамках нацпроекта "Здравоохранение", будут использовать для экстренной эвакуации вертолётами.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края, в регионе уже развита система оказания экстренной медпомощи автомобильным транспортом, однако порой медэвакуация невозможна из-за больших расстояний и ограниченных сроков. Каменский район находится почти в 200 км от Барнаула, а потому доставить пациента в краткие сроки весьма проблематично.

"Площадка находится в пятиминутной доступности от центральной районной больницы, это позволит нам сохранить те самые золотые минуты, которые так необходимы для эвакуации экстренных пациентов в клиники Барнаула", – рассказывает главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов.

В ведомстве напоминают, что в первую очередь эвакуация медицинским вертолётом необходима пациентам с инфарктами и инсультами, тяжёлыми травмами и течением заболеваний, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. С начала года в Алтайском крае совершено 39 вылетов, эвакуировано 67 человек, из которых восемь – дети.