Весь одинаковый, но такой разный. Как выбрать сотовый поликарбонат для теплицы

Теплица — большая помощница садовода. Но чтобы она радовала скорыми и спелыми плодами, её нужно изготовить из качественного материала — поликарбоната. Как его выбрать, рассказал эксперт компании «Акрил» Андрей Белоносов.

А что его выбирать, он разный бывает?

Поликарбонат разный. Например, у двух лидирующих по продажам в Сибири марок — «Казанский» и Novattro — он одной толщины, но разной плотности и толщины защитного УФ-слоя. А потому и разной цены.

Каждая из этих характеристик влияет непосредственно на срок эксплуатации поликарбоната.

Например, плотность (сколько заложено материала на 1 м² листа). Марка «Казанский» имеет удельный вес листа 0,47 кг/ м², когда у Novattro 0,75 кг/ м². То есть при одной толщине в 4 мм у них разный вес листа. Плотность влияет непосредственно на возможность поликарбоната выдерживать разные физические нагрузки.

А какое значение имеет толщина защитного УФ-слоя?

После монтажа поликарбоната с него снимается защитная плёнка и лист начинает эксплуатироваться в полную силу. Происходит выгорание защитного УФ-слоя, соответственно, чем толще слой — тем дольше прослужит поликарбонат.

Обычно защитный слой наносится с одной стороны листа (с той, где цветная защитная плёнка). Он варьируется от 30 до 55 мкм, но бывают и исключения.

Намного реже защитный УФ-слой находится в массе листа. Но тогда страдает качество таких листов, потому что наружная поверхность остаётся без защиты и, соответственно, начинает быстро разрушаться. В качественном поликарбонате УФ-слой наносится на одну (редко на две) сторону листа соэкструзионным методом.

У многих был печальный опыт использования поликарбоната, когда за сезон (а то и меньше) лист желтел и начинал сыпаться. К сожалению, в погоне за ценой покупатель часто упускает остальные важные факторы.

Но если защита от УФ-лучей была, а поликарбонат всё равно разрушился за год?

Тут может быть несколько вариантов:

Монтаж поликарбоната был произведён УФ-слоем вовнутрь, а потому началось разрушение листа. При монтаже поликарбоната был повреждён защитный УФ-слой (это если начал желтеть в одном месте). Поликарбонат хранился на улице ещё до установки, соответственно, УФ-слой уже начал выгорать. Производитель марки поликарбоната, которую вы приобрели, нанёс не равномерно (а то и вовсе не нанёс) УФ-слой.

Правильное хранение должно осуществляться в закрытом от солнечных лучей помещении. Хотя некоторые недобросовестные компании продают уличный образец по цене обычного.

Кстати, для продления жизни поликарбоната некоторые производители используют специальные добавки, например, биослой. В ассортименте «Акрила», например, есть «Актуаль! Био».

Защитную плёнку обязательно отрывать? Она не может продлить срок эксплуатации?

Обязательно. Защитную плёнку нужно удалять, чтобы она не «прикипела». В противном случае это испортит внешний вид вашей теплицы, но жизненных циклов ей не добавит.

Как выбрать поликарбонат и не переплатить?

Если вы обращаетесь в компанию «Акрил», то нужно сообщить три важных пункта:

расстояние между арками; количество стрингеров (это поперечные, которые соединяют арки); где стоит теплица (это участок с постоянным проживанием или дача в 100 км от вашей квартиры).

Например, теплица 3х4 метра, расстояние между арками 1 метр, пять стрингеров, стоит на частном участке, на котором вы проживаете. Вам потребуется три листа поликарбоната на теплицу 3х4 метра. Из-за расстояния между арками в метр и пятью стрингерами рекомендуется выбирать сотовый поликарбонат от 0,75 кг/м³. А это значит, что вам нужен либо крепкий поликарбонат 4 мм (его также называют усиленным, или инженерным), либо 6 мм.

А местоположение теплицы даёт понимание, есть ли у вас возможность чистить снег с неё. Если теплица находится в непостоянном доступе, то рекомендуется прибавить 20% к плотности.

Так что чем больше шаг между арками и меньше количество стрингеров, тем плотнее нужно выбирать поликарбонат (возможно даже большую толщину, чем привычные 4 мм).

«Акрил» (ИП Болтунов А.В.)

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