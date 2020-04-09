Весна и маски. Фоторепортаж с улиц Барнаула, который стал похож на игру S.T.A.L.K.E.R

А по городу шагает не только коварный коронавирус. В Барнаул ворвалась свежая, душистая весна. Увы, несмотря на указ о соблюдении самоизоляции, у многих нет сил сидеть дома. Горожане выходят на улицу подышать свежим воздухом, подставить лица ласковым лучам, полюбоваться ледоходом на Оби. На пустынных улицах стало заметно больше людей, но на каждом втором – маска, а каждый третий надевает медицинские перчатки в надежде предотвратить заражение. Почти как в игре S.T.A.L.K.E.R. И все же жизнь в городе не замерла. Это вы можете видеть в фоторепортаже amic.ru. Но все-таки мы призываем вас: останьтесь дома. Только так мы сможем замедлить распространение вируса. И именно от нас всех сейчас зависит, когда город вернется к нормальной жизни.