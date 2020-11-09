Ветер до 27 метров в секунду. Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае

Штормовое предупреждение объявили на территории Алтайского края. В некоторых районах возможен сильный штормовой ветер, предупреждают синоптики. Порывы начнут ощущаться вечером в понедельник, 9 ноября, и усилятся днем во вторник, 10 ноября.

"Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы 18-23 м/с, по югу и востоку местами порывы 25-27 м/с", – рассказали в региональном ЦГМС.

При этом день 10 ноября не будет морозным. Температура воздуха по краю в светлое время суток составит от +3 до +8 градусов. На большей части территории региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами, по прогнозам синоптиков, возможен сильный гололед.