Ветер, грозы и град: прогноз погоды в Алтайском крае на 9 июня

Тепло, но дождливо будет в Алтайском крае в воскресенье, 9 июня. По данным регионального ЦГМС, днем температура воздуха составит +20...+25 градусов. На большей части территории края ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

В Барнауле днем в воскресенье столбики термометров покажут +21...+23 градуса тепла. Временами дождь, гроза, возможен град. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.