Ветеранам труда из Алтайского края планируют сохранять пособие при переезде

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что в регионе прорабатывают возможность сохранять пособия для ветеранов труда, которые сменили место жительства. Об этом глава региона заявил во время прямой линии во вторник, 23 ноября.

Вопрос губернатору задала женщина, которая получила звание ветерана труда Алтайского края, после чего переехала в другой регион. Пособие ей выплачивать перестали.

"Раньше люди при переезде такие льготы теряли. Вопрос стоит на повестке. Закон об этом прошёл у нас в первом чтении. Возможно, он вступит в силу с 1 января 2022 года. Предусмотрим в бюджете региона возможность доплаты тем, кто переехал в другие регионы, перед этим заработав звание ветерана труда Алтайского края", – ответил Томенко.

Прямая линия с губернатором Алтайского края доступна по ссылке.