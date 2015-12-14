ВГТРК запретила показ программы Михалкова "Бесогон ТВ". Видео

ВГТРК запретила показ 38-й выпуск программы"Бесогон ТВ". Она должна была выйти в эфир 12 декабря. Причины такого решения не сообщаются.

Режиссер отметил, что программа всегда готовилась исключительно силами и ресурсами команды, канал никогда не выплачивал никакого авторского вознаграждения.

"Получив более года назад предложение выпускать нашу программу на канале, я был заверен в том, что выбор тем и повестки всегда будет за нами, за мной как за автором программы. Почему же канал запретил нашу передачу? Вот именно это я и хотел бы выяснить вместе с вами, дорогие зрители. Подумайте вместе со мной – а почему?! Что в этой передаче такого, что нельзя показывать вам – огромному числу российских телезрителей, тем, кто приходил к экрану, когда шла наша передача. Я очень надеюсь на то, что мы этот вопрос с вами каким-нибудь образом обсудим. Посмотрите, пожалуйста", – написал Михалков на своей странице в Facebook.