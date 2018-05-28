Видеонаблюдение установили в алтайских школах для проведения ЕГЭ-2018

"Ростелеком" разместил во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов в Алтайского края и региональном центре обработки информации в Барнауле 1023 программно-аппаратных комплекса для организации онлайн-наблюдения за порядком проведения единого государственного экзамена в 2018 году.

Инфраструктура связи для работ по проекту была подготовлена в предыдущие годы. Компания, по условиям госконтракта в 2018 году, выполнила монтаж и настройку оборудования видеонаблюдения в 95 аудиториях: подключила и настроила камеры, установила в зданиях коммутаторы и антивандальные шкафы.

В рамках государственного контракта 2018 года "Ростелеком" заменил в 229 школьных аудиториях USB-камеры на IP-камеры, работающие без дополнительного оборудования. Организовал каналы связи в 32 аудиториях двух новых пунктов проведения экзаменов на базе "МБОУ СОШ № 17" и "МБОУ Гимназия № 5" Барнаула. Специалисты Алтайского филиала компании проверили готовность каналов связи и камер, соблюдение технических параметров видеосъемки и видеозаписи.

"Количество IP-камер в проекте после замены оборудования составляет 81%. Инфраструктура компании и лицензированные каналы связи обеспечивают требуемое качество трансляции экзаменационных процедур. Система видеонаблюдения к работе готова", - сообщил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Итоговая аттестация для выпускников 2018 года началась 28 мая. Школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике и географии. Во время экзаменационного периода оператор будет проводить мониторинг и оказывать техническую поддержку.

"Ростелеком", как и в 2017 году, к началу ЕГЭ запустит в Москве портал www.smotriege.ru и организует в московском ситуационно-информационном центре Рособрнадзора видеостену, на которую для сбора информации и оперативного контроля будет транслировать видео из 85 регионов страны.