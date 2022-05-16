Видеть всё, что происходит в поле. Как эффективной работе аграриев способствует РСМ Агротроник

Управлять сельхозпредприятием становится гораздо проще с использованием современных технологий. Например, платформа РСМ Агротроник при помощи компьютера, телефона или планшета позволяет в режиме онлайн отслеживать маршрут каждой единицы техники. Для этого нужен лишь доступ в интернет.

По словам специалистов компании «Агротрак», официального дилера Ростсельмаш, на большинстве агромашин этого производителя сельхозтехники при выпуске установлены все необходимые для работы РСМ Агротроник элементы. Например, платформа имеется на моделях зерноуборочных комбайнов TORUM 785, RSM 161, T500, ACROS 595 PLUS, на кормоуборочных комбайнах серии RSM F 2000 и всех сериях тракторов.

Алгоритм работы с системой по оценкам аграриев удобен и понятен.

«Мы пользуемся всем функционалом, который есть в Агротроник. У каждого специалиста в хозяйстве установлено приложение на телефон. В зависимости от задач и механизаторы, и агроном, и инженер мониторят свой рабочий сегмент. РСМ Агротроник позволяет следить за скоростью движения, температурным режимом, процентом пробуксовки, загрузкой двигателя, направлением движения, правильным алгоритмом разворота и картой урожайности», — сказал Александр Баранов, руководитель КФХ Баранов А.Ю. Юргинского района Кемеровской области.

Александр Баранов

По словам Михаила Дмитриева, главного инженера АО «Промышленный» Бийского района Алтайского края, использование РСМ Агротроник позволяет отслеживать наработку мото-часов, своевременность прохождения технического обслуживания агромашины и расход топлива.

«РСМ Агротроник даёт возможность контролировать и трудовую дисциплину, и техническое состояние агромашин. Мы пока ещё в процессе изучения всего потенциала системы. Всё, что можно контролировать при помощи новых технологий, нужно использовать», — отметил Михаил Анатольевич.

Михаил Дмитриев

Таким образом, работая только с базовой конфигурацией системы

РСМ Агротроник, можно устранить проблемы несанкционированного использования техники, получить возможность контролировать выполнение полевых операций, корректировать работу механизаторов. И всё это — находясь в офисе.

«Для меня как для руководителя хозяйства с площадью земель около 9 тысяч гектаров, очень важно видеть полную картину при помощи РСМ Агротроник. Но ещё важнее, что системой пользуются мои специалисты. Механизаторы знают, что попытка уйти с маршрута, схалтурить, не обработать какие-то углы тут не проходит. В системе видно покрытие поля, причём в круглосуточном режиме.

РСМ Агротроник отлично работает, приложение удобное, алгоритм работы понятный», — сказал Александр Баранов.

Для комфортной работы существует две версии системы: для компьютера и смартфона. Конечно, возможности «стационарной» версии более полные, однако мобильная удобнее «в полевых условиях».

«У нас большое хозяйство — порядка 9 тысяч гектаров земли, поэтому система установлена и на компьютере, и в мобильном приложении, используется в зависимости от того, где находишься», — резюмировал Михаил Дмитриев.

Стоит отметить, что в прошлом году появилась ещё одна электронная система от производителя — РСМ Фейс АйДи. Она позволяет идентифицировать механизатора, отследить или прописать маршрут, предложенный РСМ Роутер. Для внедрения этой опции достаточно приложения на смартфоне или установленной версии РСМ Агротроник на компьютере.