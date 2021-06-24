Виды на горы и архитектурные комплексы. Куда отправиться в путешествие на выходные

27 июня туроператор "Охота" организует путешествие в Белокуриху, на экскурсию "Легенды Белокурихи". Все участники смогут насладиться живописной природой Алтая, целебным воздухом и ощутить особую атмосферу курортного города. Экскурсия начнётся со знакомства с историей Белокурихи. Стоимость тура – 2 тысячи рублей.

"Мы прогуляемся по знойным улочкам городка, узнаем, как зарождался лечебный курорт, услышим легенды от местных жителей и оценим, как сейчас кипит жизнь в знаменитых на весь мир санаториях", – рассказывают представители туроператора.

Далее по маршруту группа поедет в "Белокуриху-2", уникальное место рождения нового современного курорта. Сама дорога, горный серпантин протяжённостью 7,7 км, – знаменитая достопримечательность Белокурихи. Дорога имеет 12 серпантинных участков и 62 угла поворота.

"Мы увидим интереснейшие арт-объекты, посетим историко-архитектурный комплекс "Андреевская слобода" и сделаем чудесные фото в живописных местах и на смотровых площадках с видом на алтайские горы", – отметил в "Охоте".

Кроме того, все, кто находится в трудной жизненной ситуации, а также многодетные семьи могут посетить экскурсию бесплатно – для этих социальных групп путешествие оплачивается за сёт средств краевого бюджета. Уточнить подробности и записаться на тур можно по телефону 368-401 или на сайте туроператора "Охота".