Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал дату введения системы QR-кодов в Алтайском крае. Слова главы региона передаёт ТАСС.

"Необходимо ужесточить контроль за исполнением уже существующих мер. Кроме того, мы будем выходить на то, что будет введено QR-кодирование. Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении [режима] QR-кодирования, с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября, – нужно время, чтобы подготовиться", – сказал Виктор Томенко.

Он добавил, что правительство региона также примет меры для ограничения активности пожилых жителей региона.

Виктор Томенко отметил, что вакцинация в регионе "пошла плохо". По словам губернатора, активность сейчас очень снизилась.

"Темпы очень замедлились. Люди просто не идут, отказываются", – сказал Томенко.

Напомним, что Владимиру Путину пришлось объявить нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение инфекции. Однако федеральные власти пообещали поддержать бизнес – так же, как это было весной 2020 года.

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