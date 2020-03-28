Виктор Томенко объяснил главам районов, как вести профилактику коронавируса

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел видеоселекторное совещание с главами районов и городских округов, в ходе которого объяснил предпринятые меры и действия, которые он ожидает от них. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Нас не должна расслаблять информация о том, что у нас в Алтайском крае случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено, – подчеркнул губернатор. – Все органы власти должны работать в тесном взаимодействии, чтобы не допустить возможности появления заболевания на нашей территории".

Томенко рассказал, что необходимо предпринимать, чтобы минимизировать риск завоза инфекции в регион. В частности он уточнил, что контролировать исполнение подписанных указов о мерах против Covid-19 должны в том числе и органы местного самоуправления. Помогать в этом им будут полиция и Роспотребнадзор.

Как ранее писал amic.ru, за прошедшие сутки под медицинское наблюдение в Алтайском крае попали свыше 800 человек. Большинство из них прилетели из Таиланда.