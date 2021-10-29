Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил остановить оптимизацию в краевом онкодиспансере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор Виктор Томенко поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации", – сказано в сообщении.

Глава региона проведёт оперативное совещание по этому вопросу с министром здравоохранения Дмитрием Поповым и заместителем председателя правительства Игорем Степаненко.

Ранее в Минздраве заявили, что закрытие одного из отделений торакальной хирургии, в котором оперируют пациентов с опухолями грудной клетки, не ухудшит качество помощи в алтайском онкодиспансере "Надежда".

Как отметили в ведомстве, оптимизацию проводят, чтобы, напротив, улучшить качество работы онкологической службы: торакальное отделение последние годы работало не только по своему направлению. Это идёт вразрез с "инструкциями" Минздрава страны.

Вместе с тем скоро в "Надежде" откроют два новых отделения химиотерапевтического профиля.