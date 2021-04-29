Виктор Томенко поручил увеличить матпомощь на подключение домов к газу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти рассматривают возможность увеличения матпомощи социально необеспеченным категориям граждан с 20 до 50 тысяч рублей на подключение домов к природному газу.

"Поручаю правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении и учесть в расходах бюджета на 2022 год", – сказал глава региона на отчёте перед депутатами АКЗС, который прошёл 29 апреля.

Ранее сообщалось, что ежегодно в Алтайском крае около 400 человек подают заявки на подключение газа. Но газифицируют дома единицы, поскольку средняя стоимость подключения к голубому топливу превышает 150 тысяч рублей.