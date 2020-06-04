Виктор Томенко поручил выделить 1 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному правительству выделить 1 миллиард рублей на повышение зарплат бюджетников.

"Поручил правительству края выделить 1 миллиард рублей на повышение заработной платы бюджетников. На следующей неделе этот вопрос будет рассмотрен, и мы выйдем с нашей инициативой в Законодательное собрание", – написал Томенко в своем Instagram, уточнив, что работа по повышению зарплат бюджетников ведется постоянно.

Руководитель региона также напомнил, что по итогам 2019 года удалось повысить зарплаты педагогических работников выше уровня средних показателей по экономике.

"Будем продолжать эту работу. Рост зарплаты наших жителей – безусловный приоритет правительства края", – резюмировал губернатор.