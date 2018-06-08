Виктор Томенко рассказал о возможных пожарах на Алтае из-за прихода жары

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Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 8 июня на заседании комиссии по ЧС заявил, что неблагоприятная ситуация с возникновением возгораний из-за сельскохозяйственных палов может сложиться в Алтайском крае, где стоит жара.

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"В Алтайском крае установились высокие положительные температуры, что может привести к весьма неблагоприятной ситуации по возникновению возгораний, происходящих по причине сельскохозяйственных палов. Прошу принять соответствующие меры", - сказал Томенко.

Как сообщил на совещании начальник регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер, в настоящее время из-за жары штормовое предупреждение распространено только по Благовещенскому району, где объявлен 4-й класс пожарной опасности. Однако в ближайшие трое суток ситуация может ухудшиться в Кулунде, Славгороде и Ключевском районе.

До 15 июня на территории края будет стоять жара, а потом придут осадки. Это может привести к возникновению второй волны паводка.

Врио министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин сообщил, что арендаторы лесных участков приступили к мерам во избежание пожаров на территории края. На борьбу с пожарами могут быть направлены около 1600 человек, 770 единиц техники.