Виктор Томенко разделил полномочия между зампредами регионального правительства

Это позволит сделать работу эффективнее

2 декабря 2021, 14:43, Илья Звягинцев

Губернатор Алтайского каря Виктор Томенко переподчинил некоторые ведомства между тремя вице-премьерами регионального правительства. О подписании соответствующего документа сообщает "Толк".

Зампред Виталий Снесарь будет курировать работу Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. Он также отвечает за работу администрации губернатора и правительства.

Иван Кибардин будет заниматься управлением по развитию туризма и курортной деятельности, а под руководством Анатолия Нагорнова будут работать Минэкономразвития, управление по труду и занятости населения и управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Отмечается, что благодаря этому распределению работу можно будет делать эффективнее.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко подписал приказ о назначении министром природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрея Стрелковского.

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