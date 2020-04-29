Виктор Томенко разрешит работать парикмахерским, но не всем

Губернатор планирует подписать указ о частичном снятии ограничений

29 апреля 2020, 16:10, Роман Кильмяшкин

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко планирует 29 апреля подписать указ о частичном снятии ограничений на работу парикмахерских в период самоизоляции. Об этом сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

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По его информации, послабление ограничений коснется тех заведений, которые расположены на первых этажах зданий. Кроме того, у них должен быть отдельный вход.

При этом от заведений потребуется соблюдать меры безопасности. В частности, они будут обязаны придерживаться ограничений на количество одновременно находящихся клиентов. Их должно быть не больше двух.

Ранее бизнесмены обратились к Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям.

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