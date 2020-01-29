Вилял и подрезал. ДТП с участием маршрутки произошло в Барнауле

Движение автомобилей затруднено

29 января 2020, 13:41, Илья Звягинцев

ПАЗ столкнулся с иномаркой у ТЦ Galaxy в Барнауле, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, водитель маршрутки ехал очень агрессивно, вилял из стороны в сторону и подрезал других участников движения. В итоге поездка закончилась ударом об иномарку. 

Автомобили "притерлись" боками, никто не пострадал. 

Из-за аварии две полосы по проспекту Строителей оказались перекрыты. Движение в сторону Павловского тракта затруднено. 

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