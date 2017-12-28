Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле отпустили на свободу

Фото: vk.com/barneos22

Водитель автомобиля BMW X5 Алексей Бикташев, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в Барнауле, в котором погибли два человека, выходит на свободу.

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Соответствующее решение принял в четверг, 28 декабря, Алтайский краевой суд. "Постановление Центрального районного суда города Барнаула от 17 ноября 2017 года, которым было отказано в удовлетворении ходатайства осужденного Бикташева об освобождении в связи с тяжелой болезнью от отбывания наказания, назначенного приговором Октябрьского районного суда от 3 октября 2017 года, было отменено апелляционным постановлением. Таким образом, Бикташев освобожден от отбывания наказания", - сообщила порталу Amic.ru помощник председателя краевого суда Оксана Головина.

Напомним, что в ноябре Центральным районным судом Барнаула было рассмотрено ходатайство осужденного об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, однако тогда ему было отказано.

В краевом суде данный вопрос рассматривался в апелляционном порядке и был решен в пользу Алексея Бикташева.

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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, резонансное ДТП произошло в апреле этого года в самом центре Барнаула. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в другой автомобиль. После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. Водителя BMW Алексея Бикташева приговорили к шести годам колонии-поселения.

Супругу девушки, погибшей в резонансном ДТП, удалось взыскать компенсацию в размере 475 тысяч рублей, штраф в размере 25 тысяч рублей, а также неустойку в размере 25 тысяч рублей.