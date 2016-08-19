Виталий Мутко поздравил Александра Карлина с серебром на Олимпиаде в Рио
Министр спорта высоко оценил успех бийского стрелка Сергея Каменского
Фото: club-rf.ru
Министр спорта России Виталий Мутко поздравил губернатора Алтайского края Александра Карлина с серебряной медалью Олимпиады, которую принес стране и региону бийский стрелок Сергей Каменский.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, серебро досталось Сергею Каменскому в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений с 50 метров.
"Завоеванная им награда дорога для всей нашей страны. Его спортивный подвиг откроет еще одну славную страницу в летописи отечественного спорта! Рад отметить, что вклад вашего региона в развитие спортивной отрасли страны позволил добиться результата на самом высоком международном уровне", – цитирует слова Мутко пресс-служба региональной администрации.
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Напомним, что накануне Сергей Каменский вернулся в Алтайский край с соревнований и детально рассказал о своих впечатлениях от Игр.