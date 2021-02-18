"Витас на распевке". Барнаульский зоопарк показал поющего тигренка

Сотрудники барнаульского зоопарка в социальных сетях опубликовали видео с поющим тигренком. Подписчики обеспокоились здоровьем животного, но специалисты заверили, что поводов для тревоги нет.

"С самого рождения он таким образом привлекал внимание многодетной мамы. Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему", – ответили сотрудники зоопарка на комментарий одного из пользователей. Они уточнили, что тигренок умеет нормально рычать и практикует свое умение, например, когда ест.

Подписчики уже окрестили зверька "Витасом на распевках".

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке появится зебра. В честь нового питомца зверинец организует праздник зебр и полосатую выставку. Мероприятие состоится 13 июня.