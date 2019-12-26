Визитки, которые не потеряют: как сделать карточку уникальной и запоминающейся

Визитная карточка содержит необходимые контактные данные, которые нужно достойно продемонстрировать с помощью интересного дизайна. От графических элементов напрямую зависит запоминаемость и время сохранения карточки у потенциального клиента или партнера. Чтобы создать привлекательный дизайн визиток, следует учитывать ряд нюансов, влияющих на восприятие.

Минимализм – ведущий тренд в оформлении визиток:

Все надписи на визитке должны быть понятными и легко читаемыми. Лучше отказаться от готических шрифтов, вязи, курсива в пользу прямых букв.

Оформление визитной карточки должно быть лаконичным, ее не следует перенасыщать информацией. Достаточно указать ФИО, должность, контактные данные, предоставляемые услуги – коротко.

Обязательно разместите логотип фирмы, который станет яркой деталью, привлекающей внимание. Разработку символики компании можно заказать на биржах фриланса. Портал Freelancehunt объединяет специалистов из всех отраслей, включая дизайн и маркетинг.

Цвет и текстура визитной карточки

Визитка должна быть удобной для восприятия, поэтому лучше избегать обилия цветов и оттенков. Оформление в едином дизайне с главной страницей вашего сайта повысит узнаваемость компании. Чтобы визитную карточку было приятно держать в руках, ее можно печатать на бумаге Touch Cover с приятной текстурой или на фактурном пластике. Новые тактильные ощущения заинтересуют гораздо сильнее, чем простой текст на бумаге.

Интерактивность визитки – шанс, что вас запомнят

Если визитка имеет динамичные элементы, это увеличивает интерес к ней и к вашей компании. Ее можно дополнить открывающимися окнами, пазлами, дополнительными деталями на подвижных соединениях. Это повысит шанс, что человек сохранит визитку и запомнит вас. К разработке сложной модели лучше подключить специалиста, например, фрилансера-визуализатора.

Юмор на визитке – ваш позитивный имидж

Гротескные изображения, юмористические надписи, остроумные слоганы привлекают внимание и вызывают положительные эмоции, которые транслируются на вашу фирму или товары. На визитках уместен корректный юмор, не обижающий целевую аудиторию, и профессиональные шутки.

Креативный, привлекающий внимание дизайн

Визитка прежде всего воспринимается как визуальный образ. От ее оформления зависит, сохранит ли ее потенциальный клиент и обратится ли в вашу компанию. Известные личности, шаржи, граффити сделают вашу визитную карточку привлекательной и запоминающейся. На портале Freelancehunt можно заказать разработку креативного дизайна у лучших фрилансеров.